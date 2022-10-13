كرم جبر: أتمنى أن يناقش الحوار الوطني مزيدا من حقوق المرأة

طالب الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن يناقش الحوار الوطني في شقه الاجتماعي مسألة حقوق المرأة المصرية، مؤكدا أن «الراجل أخد حقوق كتير».

كرم جبر: المرأة المعيلة تواجه مشكلات عديدة

وأشار كرم جبر خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «cbc»، إلى أن العديد من النساء يواجهن مشكلات عديدة، خاصة المرأة المعيلة في ظل وجود عدد كبير من النساء المسؤولة عن رعاية أسرهن.

وأشاد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بمشروعات الحماية الاجتماعية، مطالبًا بترسيخ حقوق المرأة، وألا تتعرض للضرب أو الإهانة أو الرمي في الشارع، مشددًا على أمنيته بأن يرسخ الحوار الوطني هذه المسألة وينهي مسألة الاعتداء على النساء بصوره كافة.

إصلاح المعتقدات التي تنال من حقوق النساء

وشدد كرم جبر على ضرورة أن يوجه الحوار الوطني دعوة لعلماء الدين في الأزهر الشريف والكنيسة المصرية، بضرورة إصلاح المعتقدات التي تنال من حقوق النساء، مؤكدًا أن الأديان تكرم النساء أعظم تكريم، لافتًا إلى وجود بعض الشيوخ ورجال الدين الذين يهينون المرأة بسبب فتاويهم.