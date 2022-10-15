مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في تصادم سيارتين على طريق الرويسات بشرم الشيخ

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران في حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و«ونش» إنشاءات على طريق الرويسات الجديد بشرم الشيخ، وجرى نقل المصابين للمستشفى وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بحادث تصادم

وتلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا صباح اليوم السبت، من قسم شرطة شرم الشيخ، يفيد وقوع تصادم بين سيارة 2 كابينة تابعة لشركة المياه والصرف الصحي بجنوب سيناء، وتحمل أرقام «3468 ط ج ه‍»، مع «ونش» خاص بإحدى الشركات العاملة في الإنشاءات بشرم الشيخ، على طريق الرويسات الجديد بشرم الشيخ.

أسماء المصابين في الحادث

وأسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة «الدوبل كابينة»، ويدعى محمد عبد المنعم السيد، 30 سنة، من مدينة الطور، وإصابة 4 آخرين وهم محمد أحمد محمد حمد، 19 سنة، من السويس، باشتباه كسر باليد اليمنى وسحجات وجروح وكدمات بالجسم، وأنغام رضا علي، 29 سنة، مساعد تمريض بمستشفى شرم الشيخ الدولي، مصابة بجرح قطعي بالرأس من الخلف وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإسراء متولي محمد، 30 عاما، من الطور، مساعد تمريض بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ومصابة بجرح قطعي في جبهة الرأس وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، وعواد حمدان صباح، 35 سنة، من جنوب سيناء، مصابة باشتباه كسر بالحوض وسحجات وجروح متفرقة بالجسم.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفي شرم الشيخ الدولي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.