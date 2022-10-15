«الأرصاد»: اضطراب الأحوال الجوية وسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة

قالت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن المنخفض الجوي الذي ستشهده المحافظات خلال الساعات المقبلة سيرفع نسبة الرطوبة التي تتصاعد لطبقات الجو العليا، وسيؤدي ذلك إلى سقوط الأمطار، موضحة أننا لن نشعر بارتفاع نسب الرطوبة، وذلك لوجود عوامل أخرى ينتج عنها تكثيف السحب.

الساعات المقبلة ستشهد تكون سحب منخفضة ومتوسطة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» مع المذيعة داليا أشرف عبر فضائية «DMC»، أن الساعات المقبلة ستشهد تكون سحب منخفضة ومتوسطة وأحيانًا ركامية يلحقها سقوط الأمطار، وذلك من المتوقع حدوثه من مساء اليوم.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أننا سنشهد حالة من عدم الاستقرار والاضطراب في الأحوال الجوية، موضحة أنه على مدار اليوم سنشعر بالاستقرار وزيادة لفترات سطوع الشمس والأجواء المعتدلة نهارًا، على عكس فترات المساء حيث سنبدأ نتأثر بعواقب وجود المنخفض الجوي.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الرطوبة عندما تكون في طبقات قريبة من سطح الأرض تزيد من درجات الحرارة، على عكس الرطوبة في الطبقات العالية التي يعقبها سقوط الأمطار، متابعة أنه خلال الأيام المقبلة سنشهد اعتدالًا في الأحوال الجوية نهارًا، مقارنة بالليل الذي سنشعر فيه بالبرودة.

اضطراب حركة الملاحة على البحر المتوسط

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن المناطق الساحلية على البحر المتوسطة ستشهد سقوط أمطار متوسطة وأحيانًا رعدية، ومن ثم تتقدم لمحافظات جنوب الوجه البحري، ومن الممكن أن تصل إلى القاهرة الكبرى، مضيفة أن هناك اضطراب في حركة الملاحة على البحر المتوسط مع وجود المنخفض الجوي إلى جانب نشاط الرياح، متابعة أن ارتفاج الأمواج سيبلغ 2.5 متر على البحر المتوسط مقارنة بالبحر الأحمر الذي سيكون معتدلًا ومتاحًا لكافة أعمال الصيد والملاحة.