موجة تقلبات جوية وأمطار خلال ساعات.. 9 تحذيرات من الأرصاد للمواطنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من الغد، سوف تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية وسقوط أمطار في عدد من المناطق، تأثرا بمنخفض سطحي على البحر المتوسط، يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، موضحة أن هذه الحالة المطيرة الأولى خلال خريف 2022.

نصائح الأرصاد لمواجهة التقلبات الجوية

وجهت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، خلال في تصريحات لـ«الوطن»، عدة نصائح للمواطنين خلال فترة التقلبات الجوية، مؤكدة أنه لا توجد ساعة معينة ينصح فيها بعدم الخروج من المنزل، إنما يجب الحذر عند الخروج في بعض الأوقات على مدار اليوم، إذ يجب اصطحاب «جاكت خفيف» ليلا أو في الصباح الباكر.

ونصحت منار، الأمهات بالحرص على ارتداء أطفالهم قطعة ملابس إضافية عند الذهاب إلى المدراس، حيث تنخفض درجات الحرارة في الصباح والساعات المتأخرة من الليل.

الابتعاد عن الأعمدة والحذر أثناء القيادة

شددت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، على ضرورة أخذ الحذر خلال فترة تقلبات الطقس والعناية بصحتهم، ومتابعة النشرة الجوية نظرا لتغيرات السريعة في فصل الخريف، بالإضافة إلى الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء واللوحات المعدنية والمباني المتهالكة.

ونبهت قائدي المركبات، إلى أهمية الحذر أثناء القيادة، حيث تنزلق العجلات في ظل سقوط الأمطار وتنعدم الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أصدرت بيانا، بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 30 - 22.

العاصمة الإدارية 28 - 20.

6 أكتوبر 29 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 28- 21.

كفر الشيخ 27 - 22.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 27 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 28 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 27 - 22.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 29 - 22.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 27- 22.

السلوم 28- 21.

سيوة 28- 18.

العريش 28 - 21.

رفح 27 - 21.

الطور 29- 20.

كاترين 25 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 28 - 16.

طابا 29 - 22.

نويبع 29- 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 32-23

الفيوم 29 - 21

بني سويف 30- 20

المنيا 31 - 20

أسيوط 31 - 20

سوهاج 32- 20

قنا 33- 20

الأقصر 34- 21

أسوان 35- 22

الوادي الجديد 33- 21

أبو سمبل 34- 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22