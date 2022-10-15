الأرصاد: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ مساء اليوم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من مساء اليوم، خصوصا وأن فصل الخريف معروف بالتقلبات الجوية المستمرة، مشيرة إلى أنه هناك احتمالية لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والمناطق الداخلية وقد تتحول إلى رعدية على المناطق الساحلية.

اضطراب في الحركة الملاحية والصيد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح الورد على قناة TeN، أنَّه هناك اضطرابًا في الحركة الملاحية والصيد بالمناطق المطلة على البحر المتوسط، موجهة النصح للمواطنين بارتداء الملابس الخريفية لتجنب نزلات البرد مع المتابعة المستمرة لحالة الطقس.

درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، التي جاءت على النحو التالي:

القاهرة 30 - 22.

العاصمة الإدارية 28 - 20.

6 أكتوبر 29 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 28- 21.

كفر الشيخ 27 - 22.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 27 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 28 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 27 - 22.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 29 - 22.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 27- 22.

السلوم 28- 21.

سيوة 28- 18.

العريش 28 - 21.

رفح 27 - 21.

الطور 29- 20.

كاترين 25 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 28 - 16.

طابا 29 - 22.

نويبع 29- 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 32-23

الفيوم 29 - 21

بني سويف 30- 20

المنيا 31 - 20

أسيوط 31 - 20

سوهاج 32- 20

قنا 33- 20

الأقصر 34- 21

أسوان 35- 22

الوادي الجديد 33- 21

أبو سمبل 34- 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22