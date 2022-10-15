أمطار رعدية في هذه المناطق.. «الأرصاد» تكشف خريطة طقس اليوم

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، أنه من المتوقع سقوط أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة على الأنحاء الشمالية حتى القاهرة الكبرى، إذ تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، اعتبارا من اليوم السبت 15 أكتوبر الجاري، حيث التقلبات الجوية المعتادة التي يشهدها فصل الخريف.

وأضافت الهيئة، أن مساء اليوم السبت سيكون بداية سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، وتمتد للداخل مع تقدم الوقت لتصل إلى المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ليلا.

وأوضحت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تكون الأمطار متوسطه الشدة ورعدية أحيانا على السواحل الغربية ومناطق شمال ووسط الوجه البحري، وتكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى قد تكون رعدية .

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد بداية من اليوم، وأن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 15 أكتوبر، العظمى في القاهرة الكبرى والوجة البحري ستصل لـ30 والصغرى 22، السواحل الشمالية درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24، شمال الصعيد الحرارة العظمى 31 والصغرى 20، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

حالة الطقس غدا الأحد

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد، أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد، لتسجل العظمى في القاهرة الكبرى والوجة البحري نحو 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تكون خريطة درجات الحرارة المتوقعة في البلاد، كالتالي:

السواحل الشمالية الدرجة العظمى 26 والصغرى 22، جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24، شمال الصعيد الدرجة العظمى 31 والصغرى 20، جنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22 درجة.