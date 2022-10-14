موقف القاهرة الكبرى من أمطار الغد.. هيئة الأرصاد الجوية توضح الخريطة

تسود حالة من عدم الاستقرار في حالة الأجوال الجوية بداية من غد السبت، وفق تصريحات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يصحبها تساقط أمطار على عدد من المناطق بمختلف محافظات الجمهورية، وانخفاض في درجات الحرارة المتوقعة على معظم المدن والمحافظات.

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن حالة عدم الاستقرار تضرب البلاد بسبب تأثرنا بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلو من سطح الأرض، وأوضحت أماكن سقوط الأمطار غدا.

هل تسقط أمطار على القاهرة الكبرى غدا؟

وعن سقوط أمطار على القاهرة الكبرى من عدمه، أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا، مشيرة إلى أن الحالة الجوية المتقلبة بسبب منخفض سطحي ستبدأ بسقوط أمطار متوسطة إلى رعدية على غرب البلاد ومحافظات مطروح والسلوم مساء السبت، وتتقدم الأمطار إلى العلمين والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأضافت منار غانم، أنه مع تقدم ساعات الليل ستصل الأمطار إلى المناطق الداخلية مثل الغربية الشرقية والمنوفية، كما تشهد الساعات الأخيرة من ليل السبت وصباح الأحد، أمطارا على القاهرة الكبرى خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا، مشيرة إلى أن أكثر المناطق تأثرا بالأمطار هي المناطق الساحلية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، على مدن ومحافظات الجمهورية:

القاهرة 30- 22.

العاصمة الإدارية 28- 20.

6 أكتوبر 29 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 28- 21.

كفر الشيخ 27 - 22.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 27 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 28 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 27 - 22.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 29 - 22.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 27- 22.

السلوم 28- 21.

سيوة 28- 18.

العريش 28 - 21.

رفح 27 - 21.

الطور 29- 20.

كاترين 25 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 28 - 16.

طابا 29 - 22.

نويبع 29- 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 32-23

الفيوم 29 - 21

بني سويف 30- 20

المنيا 31 - 20

أسيوط 31 - 20

سوهاج 32- 20

قنا 33- 20

الأقصر 34- 21

أسوان 35- 22

الوادي الجديد 33- 21

أبو سمبل 34- 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22