إصابة سائق «توك توك» في حادث تصادم بأسيوط

أصيب سائق «توك توك» بجروح بأنحاء الجسم، في حادث تصادم وقع بين مركبته وسيارة ميكروباص على طريق «أسيوط - أبوتيج» الزراعي عند قرية باقور التابعة لمركز أبوتيج في أسيوط، وتم نقله لمستشفى أبوتيج النموذجي لتلقي العلاج.

تصادم على الطريق الزراعي

كان اللواء احمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز أبوتيج، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الرئيسي بدائرة القسم، ووجود مصاب.

وعلى الفور، انتقلت الاجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع الحادث بين سيارة ميكروباص تحمل أرقام معدنية «ي ط أ- 7862» ومركبة «توك توك» بدون لوحات معدنية، ونتج عن الحادث تهشم السيارة الميكروباص والـ«توك توك»، وإصابة سائق الأخيرة ونقله إلى مستشفى أبوتيج النموذجي لتلقي العلاج.

تصادم بعمود إنارة

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء مرور السيارة الميكروباص في طريقها إلى مدينة أبوتيج تصادمت بمركبة التوك توك من الخلف، ما أدي الي تصادم المركبة بعمود إنارة بجانب الطريق.

وحُرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي السيارة والـ«توك توك»، تحت تصرف النيابة.