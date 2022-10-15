دوي صفارات الإنذار بغارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا

دوت صفارات الإنذار بغارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أوكرانية.

وشنت الطائرات الأوكرانية، 13 غارة على معاقل للقوات الروسية في جنوبي البلاد، أمس الجمعة، وقالت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «موسكو»، أطلقت حوالي 12 قذيفة من طراز «جراد» و«أوراجان» على مناطق بـ«نيكوبول» في «دنيبروبتروفسك»، فيما لم يسفر القصف الروسي عن وقوع إصابات.

القوات الأوكرانية تدمر قاذفتا صواريخ متعددة «جراد»

وأعلنت القوات الأوكرانية، مقتل 18 جنديا روسيا، وتدمير قاذفتا صواريخ متعددة «جراد»، و4 عربات مصفحة ، ومستودع ذخيرة في «بريسلاف»، كما ألحقت «كييف»، أضرارا بـ3 مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز«ماستا إس».

بدورها، قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن الروس، اختطفوا شخصين في «سكادوفسك» و«خيرسون»، بسبب موقفهما المؤيد لأوكرانيا، على حد قولها.

بوتين: استدعاء 220 ألفا من قوات الاحتياط من أصل 300 ألف

من جانبه، أوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء أمس الجمعة، إن عملية التعبئة العسكرية الجزئية ستنتهي خلال أسبوعين، مضيفا في مؤتمر صحفي بعاصمة كازاخستان «أستانا»، أنه تم استدعاء 220 ألفا من قوات الاحتياط من أصل 300 ألف يشملهم القرار المعلن في 21 سبتمبر الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار بوتين، إلى أنه لا يرى حاجة لتوسيع نطاق التعبئة العسكرية الجزئية في المستقبل المنظور، وأقر الرئيس الروسي، بوقوع أخطاء خلال العملية، بسبب الطرق القديمة في التسجيل.

وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن قاعدة البيانات تم تحديثها

وفي العاصمة الألمانية «برلين»، ناقش مستشار البلاد، أولاف شولتس في اجتماع مع رئيسي وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز والبرتغال أنطونيو كوستا، الأزمة الأوكرانية، وقضايا الطاقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.