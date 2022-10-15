أوكرانيا تعلن إسقاط 5 طائرات بدون طيار فوق «دنيبروبتروفسك»

أسقطت القوات الأوكرانية، 5 طائرات بدون طيار من طراز «شاهد -136 كاميكازي» فوق منطقة «دنيبروبتروفسك»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية الإقليمية في «دنيبروبتروفسك» فالنتين ريزنيشنكو، عبر «تليجرام»، أن قوات من القيادة الجوية الشرقية، دمرت 5 طائرات دون طيار فوق المنطقة.

إسقاط 3 طائرات بدون طيار فوق «كريفي ريه»

وأضاف ريزنيشنكو، أن القوات الأوكرانية، أسقطت 3 طائرات بدون طيار فوق «كريفي ريه» وطائرتان أخريان فوق منطقة «نيكوبول» الواقعة جنوبي البلاد.

وكانت القوات الروسية، شنت 4 غارات بطائرات بدون طيار على «زابوريجيا» جنوب شرقي أوكرانيا، التي ضمتها موسكو في وقت سابق إلى أراضي الاتحاد الروسي، أمس الجمعة، فيما قالت وكالة الأنباء الأوكرانية، إن «موسكو»، قصفت المدينة بـ10 صواريخ، صباح اليوم السبت، ما أسفر عن تضرر عدد من مرافق البنية التحتية للطاقة والصناعية.

وفي سياق فعاليات منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» السنوي، الذي شهدته العاصمة «موسكو»، أبرمت شركات روسية وأجنبية 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشهد «أسبوع الطاقة الروسي»، مشاركة حوالي 3000 مشارك وممثل إعلامي من روسيا و 83 دولة ومنطقة أجنبية، فيما أقيمت أكثر من 70 فعالية بمشاركة أكثر من 270 متحدثا.

لأول مرة.. حضور ممثلون عن اليمن وجزر كايمان ونيكاراجوا للمنتدى

وأشارت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، إلى حضور ممثلون عن اليمن وجزر كايمان ونيكاراجوا ورواندا وتشاد، لأول مرة للمشاركة في المنتدى الروسي، كما شهد «أسبوع الطاقة الروسي»، مشاركة 15 وزيرا من عدة دول من بينها «أذربيجان-الجزائر-المجر-فنزويلا-فيتنام -الإمارات-سوريا-سريلانكا»

بدورها، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن «الحرب الاقتصادية» مع «موسكو» تهدد «واشنطن» بخسارة نفوذها المالي في العالم، وقال مقال بصحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، إن عواقب الحرب الاقتصادية العالمية التي يشنها الغرب ضد روسيا ستظل محسوسة لعقود.