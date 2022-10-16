تفاصيل مقتل سائق توك توك بطعنة في القلب بالمرج.. «خناقة على الزبائن»

طعنة غائرة سكنت قلب سائق توك توك في المرج فلفظ على أثرها أنفاسه الأخيرة في الحال، وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن صديق المجني عليه هو منفذ الجريمة بسبب وجود خلافات حول تحميل الزبائن وفق رواية المتهم الذي قال «حذرته كتير ما يخطفش مني الزبائن.

وانتهت التحقيقات بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وتحفظت النيابة على السكين المستخدم في الجريمة وأرسل إلى الأدلة الجنائية لفحصه وبيان حالته الفنية.

اعتراف المتهم بقتل صديقه: خطف مني الزباين

وبينت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تربص بصديقه سائق المرج قبل يومين خلال عمله على دراجته النارية وافتعل معه مشاجرة ونجح خلالها في طعنه بالسكين في الصدر، وتمكن من الهروب من مسرح الجريمة وبعد إخطار الشرطة من قبل المسشفى التي استقبلت جثمان الشاب نجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم بعد يومين من الحادث ، وبمواجهته اعترف بتفاصيل الجريمة: «اللي حصل كان مشاجرة بينا عشان الخلاف على تحميل الركاب ومكنش قصدي اقتله كنت بهوش عليه بس والسكين جات في صدره»

محامي يشرح عقوبة القتل العمد

وقال المحامي حازم محمد إن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات وتحديدًا نص المادة 2344: «ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».

وأضاف المحامي لـ«الوطن» أن جريمة قتل سائق المرج هي جريمة مكتملة الأركان وفق ما انتهت إليه الشرطة والنيابة العامة من أدلة اتهام عبارة عن قرائن قررت النيابة حبس المتهم بتهمة القتل العمد.