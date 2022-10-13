تحريات واقعة قتل عاطل لشقيقه التوأم بكفر الشيخ.. بدأت بمشادة كلامية

كشفت تحريات رجال المباحث في واقعة مقتل شخص على يد شقيقه بقرية الأخماس، في مركز كفر الشيخ، أن مشادة نشبت بينهما وتطورت لقيام الشقيق بطعن المجني عليه بطعنات نافذة بالقلب أدت إلى وفاته بعد مكوثه يومين داخل العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام.

خلافات سابقة

وأسفرت تحريات المباحث التي أُجريت بمركز شرطة كفر الشيخ، إلى وجود خلافات سابقة ومتكررة بين كل من المجني عليه «ط. ف. ب. خ»، وشقيقه المتهم في هذه القضية «م. ف. ب. خ»، ما أدى إلى نشوب مشادة كلامية تطورت لمشاجرة.

واستكملت تحريات المباحث المرسلة لجهات التحقيق، أنه أثناء المشاجرة قام المتهم بالتعدي على شقيقه التوأم بالضرب محدثًا إصابته التي أودت بحياته داخل العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام، كما هو مبين بأوراق التحقيقات.

وحُرر محضر بالواقعة حمل رقم 10308 لسنة 2022م جنح مركز شرطة كفر الشيخ، فيما أمرت جهات التحقيق بمركز شرطة كفر الشيخ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم قرر قاضي التجديدات بمحكمة كفر الشيخ حبسه المتهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير دارة البحث الجنائي بالمديرية، قد تلقيا إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول شاب مصاباً بطعنة نافذة في الصدر، ثم توفى متأثراً بجراحة، وتم التحفظ على الجثمان داخل مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام.

الرأي القانوني

وأشار ممدوح مختار، محامي، إلى أنه وفقاً لقانون العقوبات إذا أثبتت التحريات للأجهزة الأمنية وشهود الواقعة أن المشاجرة التي نشبت بها سبق إصرار وترصد سوف يواجه المتهم عقوبة الإعدام شنقاً، أما إذا كانت الواقعة ضرب أفضى إلى الموت دون عمد قد يواجه المتهم عقوبة بالسجن 7 سنوات.