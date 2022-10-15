الطقس في الإسكندرية: توقعات بسقوط أمطار متوسطة ورعدية على مدار اليوم

كشف اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، موعد تساقط الأمطار في المحافظة، موضحا أنها تبدأ بعد ظهر اليوم تقريبا، وفقا لتوقعات الأرصاد التي أرسلت للمحافظة، على أن يكون التساقط تدريجياً وعلى فترات متقطعة خلال اليوم، إضافة إلى أنه من المتوقع أن تهدأ غداً الأحد.

الطقس في الإسكندرية اليوم

وقال «نافع» في تصريحات لـ«الوطن»، إنه وفقاً للتوقعات والمؤشرات يبدأ بعد ظهر اليوم في الواحدة مساءً تقريبا، تساقط الأمطار بالمدينة، على أن تبدأ خفيفة ثم تزيد كثافتها لتصل إلى أمطار متوسطة مع عصر اليوم، ثم تصل إلى أمطار رعدية مع نهاية اليوم، على أن تهدأ غدًا الأحد.

وأضاف، أن غرفة عمليات شركة الصرف الصحي تتابع لحظة بلحظة مع الأرصاد الجوية والمؤشرات للتعامل السريع بالتزامن مع رفع درجة الاستعداد بنسبة 100%، ووضع خطة محكمة في التعامل مع تساقط الأمطار، حيث تم نشر السيارات في الشوارع خاصة سيارات الطوارئ في غرب وشرق المحافظة.

رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأمطار

فيما رفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع الأمطار المتوقع هطولها اليوم، بعد وصول تحذيرات شديدة من هيئة الأرصاد الجوية حول وجود طقس غير مستقر ومتقلب اليوم.