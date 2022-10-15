ضبط طن سلع غير صالحة للاستهلاك وتحرير 30 محضرا في حملات بيطرية بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضبط طن و53 كيلو جراما من المضبوطات المتنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير 30 محضرا، خلال 10 حملات بيطرية على مدار شهر.

حملات مستمرة

وأشار محافظ أسيوط، في بيان له، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، لشن حملات على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة، للتأكد من سلامة السلع والمواد الغذائية واللحوم والمذبوحات، والاطمئنان على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والحفاظ على صحة المواطنين، ومحاربة كافة صور الإستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش.

10 حملات بيطرية

وأوضح الدكتور ممدوح كامل بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، تحرير 30 مخالفة ومحضرا، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين بإجمالي مضبوطات 1 طن و53 كيلوجراما، وذلك خلال 10 حملات بيطرية على مدار شهر سبتمبر الماضي.

وأضاف أنه تم الكشف على اللحوم والدواجن والأسماك التي يتم توريدها إلى المدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمستشفيات المركزية وإدارة قوات الأمن المركزي وسجن أسيوط العام، بكميات تصل إلى 17 طنا و610 كيلو جرامات لحوم بلدية ومستوردة تقريباً، و11 طنا و415 كيلو جرام دواجن، و10 كيلو جرامات أسماك، إضافة إلى المرور على 25 مجزرا لمتابعة العمل بها، ومعاينة المذبوحات التي وصلت إلى عدد 3874 حيوانا كبيرا، و9750 من الدواجن.