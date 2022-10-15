أول حضور لوزير التربية والتعليم الجديد أمام البرلمان.. الثلاثاء المقبل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء المقبل، أول حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لكشف خطة الوزارة أمام البرلمان بصفته وزيرا للتعليم وهي الحقبة التي تولاها خلفا للدكتور طارق شوقي.

حجازي بيانه الاول أمام مجلس النواب

ويلقي «حجازي»، بيانه الأول أمام مجلس النواب للرد على عشرات طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة الموجهة من النواب حول مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس، وارتفاع كثافة الفصول وعدم وجود مقاعد كافية للتلاميذ، ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وطلبات إحاطة حول التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها.

كما يرد وزير التعليم على ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية وارتفاع المصروفات الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية.

طلبات إحاطة وأسئلة حول مصير المدارس

ومن المقرر أن يرد الوزير على طلبات الإحاطة حول ارتفاع رسوم استمارات القبول بالمدارس الخاصة، وعدم جدوى مدارس التعليم المجتمعي، ومصير المدارس المقامة على الأراضي المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكنى التي جرى استردادها.

ويشهد مجلس النواب الأسبوع الجاري عودة النشاط البرلماني باستدعاء الوزراء الجدد لإلقاء بياناتهم أمام المجلس ومناقشة عدد من التشريعات والقوانين حيث تستمر جلسات النواب من الأحد والثلاثاء إضافة إلى جدول انعقاد مزدحم لاجتماعات اللجان النوعية.