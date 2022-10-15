مصر تعزي الشعب التركي في ضحايا انفجار منجم بولاية بارطن

أعرب السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن خالص تعازي جمهورية مصر العربية للشعب التركي الصديق، والدولة التركية، في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم بولاية بارطن بشمال تركيا؛ مما أسفر عن سقوط العشرات من الضحايا والجرحى.

42 قتيلا ضحايا انفجار المنجم

ونقل المتحدث باسم الخارجية، خالص التعازي لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين ونجاح جهود الإنقاذ الجارية.

وكانت وسائل إعلام تركية، ذكرت صباح اليوم، أن 42 قتيلا هي أحدث حصيلة لضحايا المنجم، فيما كان وزير الداخلية سليمان صويلو صرح بأن المنجم كان به 110 عمال.