رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا لمنظومة تأمين كيميائي بـ«المنطقة المركزية»

كتب:

محمد مجدي
11:59 ص | السبت 15 أكتوبر 2022
الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا لمنظومة تأمين كيميائي بـ«المنطقة المركزية»

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بياناً عملياً لأنسب أسلوب لتنفيذ أعمال التأمين الكيميائي للقوات على كل المستويات لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية، وذلك باستخدام أحدث أساليب التأمين الكيميائي المتطورة، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب طارق الشاذلي، قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكّد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث كل أسلحتها وتخصصاتها وأن رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلون محافظين على الاستعداد القتالي العالي بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التي توكل إليهم.

أعقب ذلك تنفيذ مراحل البيان العملي وعرض لملخص خطة تنفيذه، وتلى ذلك التوجيه التكتيكي وأوضاع القوات داخل البيان والمرور على المعدات وفرض الموقف التكتيكي.

وفي نهاية البيان، نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لكل العناصر المشاركة بالبيان، مشيداً بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ المهام، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالبيان في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كل إجراءات البيان، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم.

حضر إجراءات البيان عددًا من قادة القوات المسلحة وعددًا من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.

{"description":"\u0627\u0644\u0641\u0631\u064a\u0642 \u0623\u0633\u0627\u0645\u0629 \u0639\u0633\u0643\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0623\u0631\u0643\u0627\u0646 \u062d\u0631\u0628 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629 \u064a\u0634\u0647\u062f \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627\u064b \u0639\u0645\u0644\u064a\u0627\u064b \u0644\u0645\u0646\u0638\u0648\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0623\u0645\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0643\u064a\u0645\u064a\u0627\u0626\u0649 \u0644\u0625\u062d\u062f\u0649 \u0648\u062d\u062f\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0643\u0632\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0633\u0643\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0641\u0631\u064a\u0642 \u0623\u0633\u0627\u0645\u0629 \u0639\u0633\u0643\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0623\u0631\u0643\u0627\u0646 \u062d\u0631\u0628 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629 \u064a\u0634\u0647\u062f \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627\u064b \u0639\u0645\u0644\u064a\u0627\u064b \u0644\u0645\u0646\u0638\u0648\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0623\u0645\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0643\u064a\u0645\u064a\u0627\u0626\u0649 \u0644\u0625\u062d\u062f\u0649 \u0648\u062d\u062f\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0643\u0632\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0633\u0643\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0641\u0631\u064a\u0642 \u0623\u0633\u0627\u0645\u0629 \u0639\u0633\u0643\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0623\u0631\u0643\u0627\u0646 \u062d\u0631\u0628 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629 \u064a\u0634\u0647\u062f \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627\u064b \u0639\u0645\u0644\u064a\u0627\u064b \u0644\u0645\u0646\u0638\u0648\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0623\u0645\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0643\u064a\u0645\u064a\u0627\u0626\u0649 \u0644\u0625\u062d\u062f\u0649 \u0648\u062d\u062f\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0643\u0632\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0633\u0643\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0641\u0631\u064a\u0642 \u0623\u0633\u0627\u0645\u0629 \u0639\u0633\u0643\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0623\u0631\u0643\u0627\u0646 \u062d\u0631\u0628 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629 \u064a\u0634\u0647\u062f \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627\u064b \u0639\u0645\u0644\u064a\u0627\u064b \u0644\u0645\u0646\u0638\u0648\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0623\u0645\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0643\u064a\u0645\u064a\u0627\u0626\u0649 \u0644\u0625\u062d\u062f\u0649 \u0648\u062d\u062f\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0643\u0632\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0633\u0643\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0641\u0631\u064a\u0642 \u0623\u0633\u0627\u0645\u0629 \u0639\u0633\u0643\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0623\u0631\u0643\u0627\u0646 \u062d\u0631\u0628 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629 \u064a\u0634\u0647\u062f \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627\u064b \u0639\u0645\u0644\u064a\u0627\u064b \u0644\u0645\u0646\u0638\u0648\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0623\u0645\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0643\u064a\u0645\u064a\u0627\u0626\u0649 \u0644\u0625\u062d\u062f\u0649 \u0648\u062d\u062f\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0643\u0632\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0633\u0643\u0631\u064a\u0629"}
{"description":"\u0627\u0644\u0641\u0631\u064a\u0642 \u0623\u0633\u0627\u0645\u0629 \u0639\u0633\u0643\u0631 \u0631\u0626\u064a\u0633 \u0623\u0631\u0643\u0627\u0646 \u062d\u0631\u0628 \u0627\u0644\u0642\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u0644\u062d\u0629 \u064a\u0634\u0647\u062f \u0628\u064a\u0627\u0646\u0627\u064b \u0639\u0645\u0644\u064a\u0627\u064b \u0644\u0645\u0646\u0638\u0648\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062a\u0623\u0645\u064a\u0646 \u0627\u0644\u0643\u064a\u0645\u064a\u0627\u0626\u0649 \u0644\u0625\u062d\u062f\u0649 \u0648\u062d\u062f\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0646\u0637\u0642\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0631\u0643\u0632\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0633\u0643\u0631\u064a\u0629"}

اقرأ المزيد:

السيسي يشهد تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية: القوات المسلحة تضحي لتبقى مصر آمنة سالمة

القوات المسلحة تحتفي بالفريق فؤاد عزيز: محرر القنطرة في حرب أكتوبر (فيديو)

القوات المسلحة تحتفي بالفريق عبد رب النبي حافظ: قامة عسكرية فريدة (فيديو)

القوات المسلحة تحتفي بالفريق إبراهيم العرابي: قاد أحد مفاتيح نصر أكتوبر (فيديو)
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.