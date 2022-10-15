الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا لمنظومة تأمين كيميائي بـ«المنطقة المركزية»

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بياناً عملياً لأنسب أسلوب لتنفيذ أعمال التأمين الكيميائي للقوات على كل المستويات لإحدى تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية، وذلك باستخدام أحدث أساليب التأمين الكيميائي المتطورة، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب طارق الشاذلي، قائد المنطقة المركزية العسكرية، أكّد خلالها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث كل أسلحتها وتخصصاتها وأن رجال المنطقة المركزية العسكرية سيظلون محافظين على الاستعداد القتالي العالي بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التي توكل إليهم.

أعقب ذلك تنفيذ مراحل البيان العملي وعرض لملخص خطة تنفيذه، وتلى ذلك التوجيه التكتيكي وأوضاع القوات داخل البيان والمرور على المعدات وفرض الموقف التكتيكي.

وفي نهاية البيان، نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لكل العناصر المشاركة بالبيان، مشيداً بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ المهام، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالبيان في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كل إجراءات البيان، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم.

حضر إجراءات البيان عددًا من قادة القوات المسلحة وعددًا من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.