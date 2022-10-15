ضبط متهمين بسرقة محطة وقود بالمعادي ورجل أعمال هارب من تنفيذ 233 سنة سجن

تمكنت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل إحدى محطات وقود السيارات في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة.

كشف ملابسات الواقعة

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الدخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من مدير محطة لوقود السيارات بدائرة القسم، بتضرره من عامل بذات المحطة مقيم بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بسرقة مبلغ مالي من داخل المحطة محل عملهما.

التوصل إلى المتهم

بإجراء التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى مكان المتهم في بلدته بمحافظة الاسكندرية، وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وضبطه، وبصحبته شقيقه (عاطل)، وبحوزتهما (مبلغ مالي وهاتفين محمول)، وبمواجهه الأول اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب المغافلة إبان فترة عمله بالمحطة بالاشتراك مع شقيقه المذكور.

وبمواجهة شقيق المتهم أيد ما سبق، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط رجل أعمال هارب من 184 حكما

وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان آخر، تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك شركة للتجارة - مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول - محكوم عليه في 184 حكما في قضايا شيكات، بإجمالي مدد حبس بلغت 223 سنة.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.