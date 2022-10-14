الداخلية: تحرير 563 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها عن تحرير 563 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

ضبط 66021 مخالفة مرورية

وفي بيان آخر، أعلنت الإدارة العامة للمرور ضبط 66021 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة، جاءت كالتالي:

(18329) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(519) مخالفة السير بدون تراخيص.

(2) دراجة نارية مخالفة.

(11) مخالفة موقف عشوائي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.