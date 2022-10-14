«الداخلية» تضبط 4 متهمين بالاتجار في المخدرات بأسيوط ودمياط

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط عنصر إجرامى عقب تبادل لإطلاق الأعيرة النارية بأسيوط، كما ضبطت عدد 3 عناصر آخرين بدمياط لحيازتهم كميات من المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تفاصيل الحملات الأمنية في أسيوط ودمياط

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة ، بنطاق محافظتى (أسيوط – دمياط)، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) ، وبالإشتراك مع مديريتى أمن (أسيوط – دمياط)، تم توجيه حملة أمنية مٌكبرة أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية الأتية:

إستهداف (أحد العناصر الإجرامية – سبق إتهامه فى 9 قضايا آخرهم قضية "قتل" ، ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى "سلاح - مخدرات") حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن إصابته بطلقات نارية "تم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج"، وعُثر بحوزته على (2 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – بندقية آلية – 2خزينة – عدد من الطلقات – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – ميزان حساس).

كما تم ضبط (3 عناصر إجرامية "لأحدهم معلومات جنائية")، وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة جمصة بدمياط ، وبحوزتهم (كيلو جرام لمخدر الهيروين –بندقية خرطوش - 4 طلقات خرطوش – مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض - 3 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

قيمة المخدرات المضبوطة

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2,100,00 إثنان مليون ومائة ألف جنيه تقريباً )، وتم إتخاذ الإجراءات القانون

ويأتي ذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.