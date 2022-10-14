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الداخلية: ضبط 177 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 89196 حكمًا قضائيًا

كتب:

محمد بركات
02:00 م | الجمعة 14 أكتوبر 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق العيد من النتائج الإيجابية.

 ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

وأسفرت جهود الحملات في مجال الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 177 قطعة سلاح ناري بحوزة 140 متهمًا وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 89196 حكمًا قضائيًا متنوعًا،

ضبط 385 قضية اتجار في المواد المخدرة

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 385 قضية اتجار في المواد المخدرة، و16 قضية تعاطي، علاوة على ضبط 35 متهمًا هاربًا و14 متهمًا بالبلطجة، إلى جانب 251 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 23597 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10حالات.

 

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