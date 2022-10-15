«الداخلية»: ضبط 1763 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

أعلنت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، عن جهود الإدارة العامة للمرور في التصدي للمخالفات على مدار فترة الـ24 ساعة الأخيرة، بما يشمل مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني، أو عدم ارتداء الخوذة، أو ترك السيارات والدراجات النارية المتهالكة في الشوارع.

أعداد المخالفات المرورية المضبوطة

وأسفرت نتائج المخالفات التي أعلنتها وزارة الداخلية عن الآتي:

1 - تحرير 1763 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني.

2 - ضبط 1032 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة.

3 - رفع 49 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

أما عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني تنقسم إلى الآتي:

- سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر.

- يعاقب صاحب المخالفة بالحبس من خلال مدة قد تصل إلى 6 أشهر.

- تطبق عليه غرامة تبدأ من قيمة 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه.

- أو يتم تطبيق إحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة، حسب قانون المرور.