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مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

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اتحاد العمال ينهي استعدادات استضافة الدورة 43 لمنظمة الوحدة الأفريقية

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حسام حربى
12:43 م | السبت 15 أكتوبر 2022
اتحاد العمال

اتحاد العمال

أعلن محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، انهاء الاستعدادات بشأن استضافة مصر تنظيم الدورة 43 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية بالقاهرة في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر 2022.

المشاركين في مؤتمر الوحدة النقابية الإفريقية

وقال «جبران»، في بيان صادر اليوم، إنّ المؤتمر يشارك فيه ما يقرب من 100 شخصية نقابية عمالية من القارة السمراء، وممثلون عن منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية واتحاد النقابات العالمي، و سيناقش المؤتمر قضايا العمل والتمنية والسلام الاجتماعي بدول القارة من خلال تقارير حول تطوير آليات التوظيف وتوفير العمل اللائق والاستثمار الأمثل للموارد والثروات الطبيعية للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة.

سياسة منظمة العمل الدولية

واضاف رئيس اتحاد عمال مصر، أنه سيتم خلال الجلسة الافتتاحية بالموتمر عرض سياسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية نحو التعافي من أزمة كوفيد 19، ومناقشة وضع الحماية الاجتماعية في أفريقيا في ظل وباء كوفيد 19 والدروس المستفادة الأساسية من "الاتحاد الأفريقي، ومنظمة العمل الدولية، ودراسة السعة المالية لتوسيع تغطية الحماية الاجتماعية للاقتصاد غير الرسمي.

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بقلم حسام حربى