الجامعات: امتحانات الميدتيرم إلكترونية حسب جداول الكليات

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة على انتظام العمل للفصل الدراسي الأول 2022 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، موضحين أن امتحانات الميدتيرم للتيرم الأول في مواعيدها المحددة من قبل مجالس الكليات ووفقاً للخريطة الزمنية، المقرر أن تعقد خلال شهري نوفمبر وديسمبر، مشيرين إلى أنه لا توجد أي قرارات بالتأجيل أو التعطيل لها، وأن غالبيتها ستكون إلكترونية في إطار التحول الرقمي لها.

امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول 2022

وأوضح الدكتور صديق عبد السلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات فيما يتعلق بامتحانات الميدتيرم للتيرم الأول مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام أيضا بالقواعد والضوابط المتبعة في هذا الشان، مؤكداً أنه لا توجد نية للتأجيل أو التعطيل لها، وأنها ستتم خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

انتظام الدراسة 2022

وشدد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف على الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 1».