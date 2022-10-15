الأعلى للجامعات ينفي تأجيل امتحانات الترم الأول: الدراسة منتظمة

أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي، أن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023، 9 يناير المقبل 2023، على أن تنتهي في 26 يناير.

وأوضح أن الدراسة مستمرة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعا وتنتهي في 5 يناير المقبل 2023، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي السبت 28 يناير المقبل 2023، تنتهي الخميس 9 فبراير المقبل 2023.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023 ستنطلق في يناير المقبل وفقاً للخريطة التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، مؤكداً أنه لا توجد أي قرارات تأجيل أو تعطيل لها، وأنها ستكون وفقاً للمواعيد المحددة مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد كورونا، مؤكداً انتظام الدراسة بكليات الجامعة في أسبوعها الثالث على التوالي دون رصد أي مشكلات.

انتظام الدراسة في الجامعات

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الالتزام بالخريطة الزمنية التي أقرها المجلس فيما يتعلق بموعد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023، وهو مطلع يناير المقبل، مؤكداً أن المواعيد كما هي، وأنه لاتوجد أي نية للتأجيل أو التعطيل مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن الدراسة منتظمة بمختلف الكليات دون أي مشكلات.

وفي السياق ذاته، أعلنت مؤسسة جامعة المعرفة الدولية في العاصمة الإدراية الجديدة انتظام الدراسة للعام الجامعي الجاري 2022 بفرعي جامعتي «كوفنتري البريطانية و نوفا البرتغالية» مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية ضد كورونا.