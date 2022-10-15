الأرصاد تعلن درجات الحرارة على القاهرة الآن.. وموعد سقوط الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان منذ قليل، أن هناك تقلبات جوية على شمال البلاد لأول مرة في فصل الخريف، فضلا عن سيطرة أجواء مائلة للحرارة نسبيا على نفس المنطقة لتأثير رياح جنوبية على كل الأنحاء الشمالية، بسبب تواجد منخفض جوي على مسطح البحر المتوسط.

وأوضحت الأرصاد أن هذه التقلبات ستؤدي لارتفاع درجات الحرارة، إذ تسجل القاهرة الآن 28 درجة، والإسكندرية 29 درجة، ومطروح 28 درجة، مضيفة أنه مع التقدم في الوقت يقترب المنخفض الجوي من السواحل.

وذكرت الهيئة أن المنخفض الجوي يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة ونشاط رياح وتساقط لأمطار متفاوتة الشدة على مختلف الأنحاء، يصاحبها برق ورعد متوسطي الشدة على السواحل الشمالية تكون آخر اليوم خفيفة على القاهرة.

وأعلنت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» مع المذيعة داليا أشرف، عبر قناة «DMC»، أن المنخفض سيرفع نسبة الرطوبة التي تتصاعد لطبقات الجو العليا، وسيؤدي ذلك إلى سقوط الأمطار.

حركة الملاحة في البحرين

وأشارت إلى وجود اضطراب في حركة الملاحة على البحر المتوسط مع وجود المنخفض الجوي إلى جانب نشاط الرياح، وأن حركة الأمواج ستبلغ 2.5 متر على البحر المتوسط مقارنة بالبحر الأحمر الذي سيكون معتدلًا ومتاحًا لكل أعمال الصيد والملاحة، لافتة إلى أن المناطق الساحلية على البحر المتوسطة ستشهد سقوط أمطار متوسطة وأحيانًا رعدية، ومن ثم تتقدم لمحافظات جنوب الوجه البحري، ومن الممكن أن تصل إلى محافظات القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة على بعض مدن الجمهورية

العاصمة الإدارية 28- 20.

6 أكتوبر 29 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 28- 21.

كفر الشيخ 27 - 22.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 27 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 27 - 22.

العلمين الجديدة 27 - 21.

مطروح 27- 22.

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 32-23

الفيوم 29 - 21

المنيا 31 - 20

أسيوط 31 - 20

سوهاج 32- 20

قنا 33- 20

الأقصر 34- 21

أسوان 35- 22