هل ستسقط أمطار غدا في مصر؟.. «الأرصاد» توضح توقعات حالة الطقس

ذكر خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدًا في مصر، متوقعين أن أن تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، طقسًا معتدلًا الحرارة، مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

الطقس غدا في مصر

وكشفت الأرصاد الجوية وجود أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد، وأن درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 والعظمي 28، السواحل الشمالية الصغرى 22 والدرجة العظمى 26، جنوب سيناء درجة الحرارة الصغرى 24 والعظمى 32، شمال الصعيد الدرجة الصغرى 20 والعظمى 31، وجنوب الصعيد الصغرى 22 والعظمى 35 درجة مئوية.

حالة الطقس الأن في مصر

وعنحالة الطقس اليوم، تسطير أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلة على السواحل الشمالية، حارة على جنوب الصعيد، لطيفة في أول الليل، مائلة للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وأكّد خبراء الأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع مساء اليوم السبت سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة منتصف اليوم

القاهرة 30- 22.

العاصمة الإدارية 28- 20.

6 أكتوبر 29 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 28- 21.

كفر الشيخ 27 - 22.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 27 - 22.

بورسعيد 29 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 28 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 27 - 22.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 29 - 22.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 27- 22.

السلوم 28- 21.

سيوة 28- 18.

العريش 28 - 21.

رفح 27 - 21.

الطور 29- 20.

كاترين 25 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 28 - 16.

طابا 29 - 22.

نويبع 29- 22.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 32-23

الفيوم 29 - 21

بني سويف 30- 20

المنيا 31 - 20

أسيوط 31 - 20

سوهاج 32- 20

قنا 33- 20

الأقصر 34- 21

أسوان 35- 22

الوادي الجديد 33- 21

أبو سمبل 34- 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22.