هل الكاكا مسموح تناولها لمرضى السكري؟.. استشاري أغذية تجيب

تعد فاكهة الكاكا من الأطعمة السكرية التي تتميز بالطعم الحلو واللذيذ نسبيًا، وتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم وبنائه، وبسبب حلاوة المذاق يراود البعض سؤالًا عما إذا كانت الكاكا ترفع السكر أم لا، وهل مسموح بتناولها لمرضى السكري؟

القيمة الغذائية للكاكا

وقالت الدكتورة مروة شعير، الباحثة في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الكاكا من الأطعمة الغنية بالبروتينات وفيتامين سي المهم لتقوية المناعة وتقليل علامات الشيخوخة المبكرة، مثل، التجاعيد، والبقع العمرية، والإرهاق.

وأكدت «شعير» أنه بالإضافة إلى احتواء الكاكا على نسب جيدة من عناصر النحاس والمنجنيز، والبوتاسيوم، والفوسفور، ومجموعة فيتامينات ب خاصة فيتامين ب 6 ، تشتمل أيضًا على مضادات الأكسدة، والمهمة للجسم للوقاية من الأمراض والالتهابات والسرطان.

وأضافت الباحثة في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن الكاكا من الأطعمة الجيدة لمرضى السكر بسبب غناها بالألياف التي تعمل على تنظيم مستوى الجلوكوز في الدم، لأن الألياف تمنح إحساسًا بالشبع، وتبطىء من عملية امتصاص السكر، وبالتالي تقلل احتمالات ارتفاع السكر في الدم.

وأشارت إلى أن الكاكا تحمي مرضى السكر من الآثار المترتبة على ارتفاع سكر الدم ولها تأثير محفز طبيعي لإفراز الأنسولين في الدم، وهو ما يؤدي بدوره إلى خفض مستوى السكر.

الكمية المسموحة بها من الكاكا يوميا

وعن الكميات المسموح بها من الكاكا لمرض السكر، قالت «شعير»: «ننصح مرضى السكري بعدم الإكثار منها، وتناول على الأكثر ثمرة أو اثنين في اليوم».