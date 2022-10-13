الجامعات: الأنشطة الطلابية مستمرة طوال العام مع تطبيق الإجراءات الوقائية

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، انتظام فعاليات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023 والأنشطة الطلابية وفقاً لتوجيهات الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، والتأكيد على استمرار تنفيذ المخططات الزمنية للأنشطة الطلابية.

انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الأول 2022

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، الالتزام الكامل بتوجيهات الأعلى للجامعات فيما يتعلق باستمرار ممارسة الأنشطة الطلابية وتنفيذها بمختلف الكليات مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، بجانب التأكيد أيضا على ضرورة تحفيز الطلاب على المشاركة الفعالة بمختلف الأنشطة بما يسهم في رفع الوعي.

انتظام الدراسة

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، على انتظام الدراسة في أسبوعها الثاني على التوالي دون رصد أي مشكلات، لافتا إلى انتظام فعاليات الأنشطة الطلابية المختلفة وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، أبرزها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً أن الأنشطة الطلابية مستمرة حتى نهاية العام.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ على الالتزام بتنفيذ الخريطة الزمنية للعام الدراسي والأنشطة الطلابية المختلفة مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا، مؤكداً أنها مستمرة على مدار عام كامل.