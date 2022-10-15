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«ما أجمل السيول».. شوق أهالي جنوب البحر الأحمر لسقوط الأمطار

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شاذلى عبدالراضي
10:02 م | السبت 15 أكتوبر 2022
جنوب البحر الأحمر

جنوب البحر الأحمر

ما أجمل منظر السيول، بهذه الجملة عبَّر عدد من أهالي جنوب البحر الأحمر عن شوقهم لانتظار موسم السيول وسقوط الأمطار، خاصة أهالي حلايب وشلاتين الذين يقطنون صحاري البحر الأحمر والجبال الشاسعة حيث تروى الأمطار والسيول الصحاري وتحولها إلى مراعٍ خضراء. 

إقامة الأفراح ونحر الذبائح 

يقول منصور سعيد إن فرحة الأهالي بحلايب وشلاتين جنوب البحر الأحمر لا توصف حيث ينتظر الأهالي موسم السيول وسقوط الأمطار بالطبول وإقامة الأفراح بنحر الذبائح، لافتا، في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن سبب الفرحة أن الأمطار والسيول تحول الصحاري الشاسعة إلى المراعي الخضراء. 

 

توثيق فرحة سقوط الأمطار والسيول 

وأضاف أن الرعي هي المهنة الأساسية لسكان قبائل جنوب البحر الأحمر والذين يعتمدون عليها في حياتهم وينتظرونها مع بداية موسم الشتاء في كل عام، وتبدأ الفرحة بسقوط الأمطار وتطلق السيدات الزغاريد وتدق الطبول ويهرع الشباب نحو مناطق سقوط الأمطار والسيول ويلتقطون الصور التذكارية لتوثيق الفرحة. 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر بيان لها من سقوط أمطار في عدد من محافظات مصر، وحذرت المواطنين من التقلبات الجوية. 

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بقلم شاذلى عبدالراضي