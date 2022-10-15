«البحوث الفلكية»: هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر في البحر الأحمر دون خسائر

أعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم السبت الموافق 15/10/2022 هزة أرضية في البحر الأحمر على بعد 21 كم شمال شرق مدينة الغردقة.

زلزال في البحر الأحمر

وأضاف «القاضي» في بيان له، أن تاريخ الحدوث هو السبت الموافق 15 /10/2022 ووقت الحدوث الساعة الواحدة صباحاً و31 دقيقة وثانيتين صباحاً بالتوقيت المحلى، والقوة 3.20 درجة على مقياس ريختر وخط العرض 27.42 شمالاً وخط الطول 33.91 شرقاً والعمق 20 كم.

وأكد الدكتور جاد القاضي، أنه لم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أى خسائر في الأرواح والممتلكات.