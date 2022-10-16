من براد بيت إلى بريتني.. فنانون اتجهوا للرسم والنحت لمواجهة أزماتهم

كشف النجم الأمريكي براد بيت خلال الأيام الماضية للمرة الأولى عن عدد من المنحوتات الفنية التي قام بصنعها خلال فترة صعبة في حياته، على حد تعبيره، حيث اتجه للنحت للتعامل مع الاضطرابات والأزمات الشخصية التي واجهها بعد فترة انفصاله عن زوجته السابقة أنجلينا جولي في 2016، بالإضافة إلى محاولات الإقلاع عن الكحول التي خاضها.

وقام براد بيت بعرض 9 قطع من منحوتاته في معرض جماعي داخل متحف سارة هيلدين للفنون، وضم المعرض أعمال «بيت» بجانب أعمال الموسيقار الأسترالي نيك كايف، وهي المرة الأولى التي يعرضان فيها أعمالهما الفنية، بالإضافة إلى أعمال الفنان البريطاني توماس هوزيجو، ولك يكن «بيت» هو النجم الوحيد الذي تغلب على أزماته الشخصية باستخدام الفن، حيث أطلق جوني ديب معرض للوحاته بعد إسدار الستار على أزمته القانونية مع زوجته السابقة آمبر هيرد.

جوني ديب يبيع مجموعته الفنية الأولى بـ 3.5 مليون دولار

أعلن جوني ديب عن عرض مجموعة لوحاته الفنية الأولى، يوليو الماضي في معرض «Castle Fine Art» بالعاصمة البريطانية لندن، وتضمنت 780 قطعة فنية كان من بينهم لوحات لعدد من الشخصيات الشهيرة التي ألهمته، من بينهم إليزابيث تايلور، آل باتشينو وبوب ديلان، وبعد ساعات تم بيع المجموعة الفنية كاملة بمبلغ وصل لـ 3.5 مليون دولار.

بريتني سبيرز: «الرسم علاج بالنسبة لي»

كما اتجهت مغنية البوب بريتني سبيرز للرسم في التعامل مع الأزمات التي مرت بها خاصة معركة الوصاية عليها من قبل والدها، ونشرت عبر حسابها على «إنستجرام» صوراً ومقاطع فيديو لنفسها وهي ترسم مع ولديها، معلقة: «الرسم علاج بالنسبة لي»، باعت إحدى لوحاتها مقابل 10 آلاف دولار في عام 2017، وتبرعت بعائداتها للجمعيات الخيرية.