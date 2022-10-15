«لو نجوين باو نجوك» من فيتنام تفوز بلقب ملكة جمال «مس إنتركونتيننتال»

أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة ملكة جمال «مس إنتركونتيننتال 2022»، التي أقيمت في شرم الشيخ على مدار 15 يومًا كاملًا، بمشاركة 70 متسابقة من دول العالم، فوز «لو نجوين باو نجوك»- «le nguyen» من فيتنام، باللقب.

وقال حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة صن رايز السياحية بشرم الشيخ، إنه جرى تنظيم المسابقة تحت رعاية وزارة السياحة، بهدف تنشيط السياحة قبل انعقاد قمة المناخ نوفمبر 2022، موضحًا أن الفتيات المشاركات يمثلن 70 دولة من قارات العالم المختلفة.

حفل الختام

وأكد سعيد العتيق المدير الإقليمي لمجموعة صن رايز، أن شرم الشيخ من أفضل المقاصد السياحية في العالم، والجميع يعرف قيمة وقدر مدينة السلام التي تحتضن خلال أيام قمة المناخ، بمشاركة 40 ألف مشارك من قارات العالم.

وأضاف «العتيق» أن حفل ختام ملكة جمال مس إنتركونتيننتال، أقيم أمس بأحد الفنادق التي افتتحها الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته أول أمس لمدينة شرم الشيخ، وبدأ الحفل بفقرات فنية واستعراضية، مشيرًا إلى أن لجنة التحكيم اختارت 6 متسابقات من بين 70 فتاة، بين الـ Top ، وجرت المنافسة بينهن، وأعلنت لجنة التحكيم اسم الفائزة بلقب مس إنتركونتيننتال 2022، وهي المتسابقة الفيتنامية le nguyen.

الترويج للسياحة في مصر

وأضاف «العتيق» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى استغلال الحدث للترويج سياحيًا لمدينة شرم الشيخ، إذ جرى إعداد برامج سياحية للمشاركات من أجل نقل هذه الزيارات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي للمتابعين من مختلف دول العالم، لتوصيل رسالة للعالم بإن شرم الشيخ آمنة وتتمتع بمقومات سياحية.

وتابع أن المنافسات كانت عبارة عن مسابقات في مجالات الموضة والأزياء والمعلومات العامة، بالإضافة إلى بعض المسابقات الخاصة بالطعام.