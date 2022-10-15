مركز الأزهر: لأول مرة مدينة ألمانية ترفع أذان الجمعة عبر مكبرات الصوت

قال مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية، إن مدينة كولن الألمانية، رفعت الأذان لصلاة الجمعة بالمسجد الكبير لأول مرة، ضمن مشروع اقترحته سلطات المدينة في أكتوبر عام 2021 للسماح برفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت لمدة لا تتجاوز خمس دقائق، وفقًا لدرجة الصوت التي تقررها الحكومة، وهو الأمر الذي سيحدث تباعًا في مساجد أخرى بالولاية التي تبلغ 45 مسجدا.

رفع الأذان لصلاة الجمعة

أوضح مركز الأزهر للفتاوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية «فيس بوك» أنه من المقرر أن يستمر هذا المشروع لمدة عامين، ثم يتم تقييم نتائجه للنظر في إمكانية استمراريته.

ويأتي هذا المشروع متزامنًا مع الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية لتحقيق الاندماج الاجتماعي للمسلمين، وتعبيرًا عن الحرية الدينية التي يكفلها الدستور الألماني للجميع، إلا أن هذه الخطوة لاقت اعتراضات واسعة من عناصر اليمين المتطرف في المدينة.

تنظيم برنامج تدريبي

وعلى جانب آخر كشف المرصد عن تنظيم برنامج تدريبي لعدد من خريجي كليات جامعة الأزهر، من تخصصات اللغات والترجمة وأقسام اللغات بكلية الدراسات الإنسانية والإعلام لحضور برنامج تدريبي لمدة 6 أسابيع لتعزيز المهارات القيادية والإدارية والميدانية، ورفع الوعي لديهم بقضايا التطرف والإرهاب، من خلال التدريب العملي داخل وحدات مرصد الأزهر المختلفة على أن يحصل المتدرب عقب اجتياز البرنامج على شهادة تفيد خوضه لبرنامج تدريبي في سياق مكافحة التطرف وتصحيح المفاهيم.