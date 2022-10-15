أسيوط ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس خلال فصل الشتاء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك تحسبًا لسقوط الأمطار وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، وإجراء تدريبات وتجارب عملية على سيناريو مواجهة أزمة سيول والتعامل معها لتقييم خطط مواجهة السيول ومدى كفاءة وجاهزية الجهات المعنية في مثل هذه المواقف وقدرة الأنفاق على تصريف مياه الأمطار، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها المحافظة لمواجهة أي طارئ، استعداداً لفصل الشتاء وموسم الأمطار، وتنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

استقبال فصل الشتاء في أسيوط

وأشار محافظ أسيوط في بيان، إلى أنه تم تكليف قيادات المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لاستقبال فصل الشتاء والتأكد من سلامة كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة والتأكد من جاهزيتها ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة والتأكد من تجهيز كافة سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.

يأتي ذلك بالإضافة لتوزيع معدات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية والإطفاء بالأماكن الخطرة، والتأكيد على جاهزية واستعداد فرق الطوارئ بكافة التخصصات «المياه - الصرف الصحي - الكهرباء - المرور - الطرق والغاز» وغيرها.

استعدادات في غرف العمليات

وأكد محافظ أسيوط أنه تم رفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بالمحافظة والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لمتابعة الموقف بصورة مستمرة.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والأحياء بمراجعة كافة أعمدة الإنارة بقرى ومراكز المحافظة والتأكد من عزلها وقت سقوط الأمطار وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظاً على أرواح المواطنين وإيجاد حلول بديلة في حالة انقطاع التيار، وخاصة في المنشآت الحيوية، وتحديد أماكن الإيواء الثابتة والعاجلة وتجهيزها بالأسرّة ودورات المياه وصالات الطعام وتوفير الخيام والبطاطين اللازمة للمعسكرات في حالة الضرورة إلى ذلك، وتوفير كافة الخدمات الطبية اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية.

تطهير مخرات السيول

كما قامت إدارة ري أسيوط برئاسة المهندس عمر سيف النصر، مدير عام الري، بتنظيم حملات مكبرة لتطهير مخرات السيول والمصارف وتطهير الترع، استعدادا لفصل الشتاء، حيث تم تطهير مخر سيل درنكة البحري والقبلي بمركز أسيوط وتطهير ترعة الوليدية، وجار استكمال تطهير باقي مخرات السيول ومراجعة سدود الإعاقة والمصارف والتأكد من جاهزيتها لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار.

وناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة حدوث رياح أو عواصف ترابية أو سقوط أمطار وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان، وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو المحولات الكهربائية أو السير تحت الأسلاك، وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة.