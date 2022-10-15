نقيب القراء: دولة التلاوة المصرية تحظى بتقدير واحترام في العالم

نظمت وزارة الأوقاف، اليوم السبت، مقرأة لكبار قراء القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم في مسجد الإمام الحسين، في إطار جهود الوزارة للعناية بالقرآن الكريم وأهله.

مقرأة كبار القراء برواية حفص من مسجد الحسين

وأقيمت مقرأة كبار القراء برواية حفص برئاسة الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب قراء القرآن الكريم بمصر، وأعلام دولة التلاوة المصرية القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والقارئ الشيخ عبد الناصر حرك، والقارئ الشيخ قطب الطويل، والقارئ الشيخ محمد عبد البصير، والقارئ الشيخ العزب سالم، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي خليف، والقارئ الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان.

وحضر التلاوة الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشؤون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، وإشراف عبد العزيز عمران، وجمع غفير من رواد المسجد.

إحياء دولة التلاوة المصرية

ووجه الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب القراء الشكر والتقدير والدعاء للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته أهل القرآن والعلماء، سائلا الله تبارك وتعالى أن يمده بمدده وأن يحفظه بحفظه، مؤكدًا أن دولة التلاوة المصرية في عهد الرئيس السيسي تحظى بالتقدير والاحترام في جميع أقطار العالم.