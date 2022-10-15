«شباب بنحب الخير».. مبادرة لمساعدة الفقراء بدأت من «هندسة الإسكندرية»

هدف اجتمع حوله مجموعة من شباب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية للعمل والسعي لإكثار أعمال الخير في مصر، فيجمعون التبرعات التي بها يستطيعون مساعدة الفقراء، بشراء احتياجاتهم من شنط أغذية وأدوية.

تجمع طلاب هندسة الإسكندرية عام 2011 على فكرة إنشاء فريق للعمل الخيري ينظمه ويديره الطلاب أنفسهم لحبهم وإيمانهم بنشر الخير؛ لذا بدأ الطلاب في نشر الفكرة والترويج لها بين الطلاب الآخرين ليكون كل عضو ينضم جزءا من فريق «شباب بنحب الخير».

بدء تنظيم فريق بنحب الخير من الحرم الجامعي

بدأ طلاب كلية الهندسة بالإسكندرية بعمل اجتماعات في الحرم الجامعي ليبدأ كل منهم في ذكر أسرة محتاجة للمساعدة من حيه وآخر يذكر طالب في حاجة لمصروفات الدراسة وأخرى تبدأ في ذكر فتاة تحتاج إلى ملابس وهكذا يضعون قائمة بتفاصيل كل من يحتاج للمساعدة ثم يبدأون في جمع التبرعات من ذويهم وأصدقائهم وأساتذاهم لمساعدة المحتاجين.

من جانبه، قال محمد الجندي، عضو بفريق «شباب بنحب الخير»، إننا مجموعة شباب اتخذوا خطوة في اتجاه الخير لمصر وتجمعنا لهدف واحد هو المساعدة بدون مقابل من أجل ذلك كنا دائما نرى عمل الله دائما معنا.

12 عاما على تنظيم «فريق بنحب الخير» لمساعدة الفقراء

وأضاف عضو فريق بنحب الخير لـ«الوطن»: «بدأنا في مارس 2011 ورغم أي صعاب ومع التحديات موقفناش ساعدنا أسر كتير والحمد لله رسمنا بسمات كتير وخدنا في المقابل دعوات صادقة كتير».

بالجهود الذاتية طلبة هندسة الإسكندرية ينظمون فريق لمساعدة الفقراء

وأشار «الجندي» الى أن الفريق يمارس كل نشاطه من خلال العمل التطوعي مثل توفير الطعام وشنط الخير للفقراء في عشوائيات الإسكندرية وكذلك يقومون بجمع الملابس المستعملة والجديدة وعمل معارض في قرى العشوائيات، وذلك من خلال التواصل مع الجمعيات الخيرية التي يكون عن طريقها النزول والتوزيع في القرى وعن طريق تلك الجمعيات يتم معرفة حالات الأسر المحتاجة أيضا.