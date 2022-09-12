رئيس التحرير

أحمد الخطيب

«الداخلية» تكشف ملابسات دوي إنذار الحريق بـ«هندسة الإسكندرية»: عُطل

كتب:

محمد بركات
08:01 م | الإثنين 12 سبتمبر 2022
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول على «فيس بوك»، متضمنًا سماع صوت إنذار حريق بإحدى الكليات في الإسكندرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل الواقعة، والتقت مسؤولي الأمن الإداري في الكلية، وتبين صدور صوت الإنذار المشار إليه نتيجة حدوث عطلٍ بجهاز الإنذار ضد أخطار الحريق الخاص بأحد معامل الكلية.

وذكرت أجهزة الأمن، في بيان صدر عنها، أنّ العطل أُصلح بمعرفة الفنيين في الكلية، وتم التأكد من سلامة المعمل. واتُخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

خطوات استخراج تصريح السفر عبر موقع وزارة الداخلية.. اعرف المطلوب

خطوات استخراج قيد فردي من موقع وزارة الداخلية إلكترونيا

خطوات استخراج فيش وتشبيه أون لاين من المنزل عبر موقع وزارة الداخلية

سعر الفيش والتشبيه 2022 وخطوات استخراجه عبر موقع وزارة الداخلية

في خطوات.. طريقة تجديد تصريح العمل إلكترونيًا من وزارة الداخلية

رابط تقديم كلية الشرطة 2022 عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي

لينك تقديم كلية الشرطة 2022 - 2023 عبر موقع وزارة الداخلية

جهود وزارة الداخلية خلال شهر.. سقوط 17 تشكيلا عصابيا وضبط 4576 قضية مخدرات

كيفية التقديم في كلية الشرطة 2022 عبر موقع وزارة الداخلية

جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع.. ضبط 36 قضية مخدرات وتنفيذ 5971 حكمًا قضائيًا
بقلم محمد بركات