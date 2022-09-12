«الداخلية» تكشف ملابسات دوي إنذار الحريق بـ«هندسة الإسكندرية»: عُطل

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو المتداول على «فيس بوك»، متضمنًا سماع صوت إنذار حريق بإحدى الكليات في الإسكندرية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى محل الواقعة، والتقت مسؤولي الأمن الإداري في الكلية، وتبين صدور صوت الإنذار المشار إليه نتيجة حدوث عطلٍ بجهاز الإنذار ضد أخطار الحريق الخاص بأحد معامل الكلية.

وذكرت أجهزة الأمن، في بيان صدر عنها، أنّ العطل أُصلح بمعرفة الفنيين في الكلية، وتم التأكد من سلامة المعمل. واتُخذت الإجراءات القانونية.