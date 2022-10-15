«الطاهري» يعلن انطلاق البث التجريبي لقناة «إكسترا لايف»

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن انطلاق البث التجريبي لقناة «إكسترا لايف»، وذلك يوم الإثنين المقبل، وهي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها.

وكتب "الطاهري" في منشور عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، «ينطلق بثها التجريبي بمشيئة الله صباح الإثنين.. وهي قناة معنية بالبث الحي المباشر لكل الأحداث الكبرى داخل مصر وخارجها وفى مقدمتها قمة المناخ».

وأضاف الطاهري: «لهواة الأفلام الوثائقية ستقدم القناة مادة فيلمية مميزة، نأمل أن تحظى بإعجابكم من خلال مكتبة كبرى يمتلكها الآن قطاع أخبار الشركة المتحدة، كل التحية للزملاء".