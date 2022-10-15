تأجيل محاكمة 9 متهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة لـ22 نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة 9 متهمين لاتهامهم بانتحال صفة ضباط وأمناء شرطة وخطف المواطنين وسرقتهم بالإكراه في منطقة مصر القديمة، لـ22 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار ممدوح سليمان طبوشة، وعضوية المستشارين حاتم الخولي وتامر حمدي، وأمانة سر أحمد صبحي عباس ومحمد فاروق.

المتهمون خطفوا المجني عليهم بالإكراه

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين قيامهم بخطف المجني عليهم بالإكراه، بعد إيهامهم بشراء بعض المعدات الخاصة بعمله واتفقوا معه على مكان وموعد محدد وحال ذلك اقتادوا المجني عليه الأول داخل سيارة «ميكروباص»، وكان ذلك عنوة حال ادعائهم بأنهم ضباط وأمناء شرطة.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء، وسرقوا بالإكراه المنقولات المملوكة للمجني عليهم حال اقترافهم للجريمة الأولى، بعد إشهارهم أسلحة بيضاء في وجوههم وتمكنوا بتلك الوسيلة القصرية من شل مقاومتهما وبث الرعب في نفوسهما والاستيلاء على المنقولات على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمون ادعوا أنهم ضباط وأمناء شرطة

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين ألقوا القبض على المجني عليهم بعد إيهامهم بأنهم ضباط وأمناء شرطة واحتجزوهم بداخل السيارة بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.