الرئيس الأوكراني: خطف مدير محطة «زابوريجيا» النووية عمل إرهابي روسي

قال الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، إن قوات بلاده سيطرت على مدينتي «أرخانيلسك» و«ميروليوبيفكا» في «خيرسون» شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته «العربية» الإخبارية.

وأضاف زيلينسكي، إن قصة تحرير مدينة «ليمان» بمنطقة «دونيتسك» أصبحت الآن الأكثر تداولا في وسائل الإعلام، مشيرا في خطاب مسائي، إلى أن نجاح القوات الأوكرانية، لا يقتصر على استعادة المدينة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضح زيلينسكي، أن خطف المدير العام لمحطة «زابوريجيا» النووية، إيهور موراشوف، عمل إرهابي روسي.

وكانت شركة «إينرجو أتوم»، قالت في وقت سابق،، إن دورية روسية احتجزت موراشوف، فيما أشارت «وكالة الطاقة الذرية»، إلى تأكيد روسيا للأمر.

رئيسة وزراء نيوزيلندا لا تستبعد زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا

من جانبها، تدرس السلطات في نيوزيلندا، إمكانية فرض عقوبات إضافية على روسيا، وقالت رئيسة وزراء البلاد، جاسيندا أرديرن، لإذاعة «أر إن زد»، إن بلادها تواصل تحليل العقوبات التي تفرضها على الأشخاص الذين قد يكون لهم نفوذ، وعلى السلع والخدمات، ولم تستبعد المسؤولة، زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.

وتوقعت أرديرن، تلقي المشورة من السلطات بشأن تشديد العقوبات على روسيا في غضون أسبوعين.

وفي سياق متصل، أشار رئيس «المجلس الأوروبي»، شارل ميشيل، بأن قادة «الاتحاد» سيناقشون خلال قمة ستنعقد في العاصمة التشيكية«براج» يومي 6 و 7 أكتوبر الجاري تعزيز العقوبات ضد «موسكو».

ميشيل: «اجتماع براج» سيناقش استمرار تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا

وأضاف ميشيل، في رسالة وجهها إلى قادة «الاتحاد الأوروبي»، أن على «الاتحاد» اتخاذ موقف حازم ضد روسيا، وشدد المسؤول الأوروبي، على ضرورة التضامن والتنسيق المشترك بين دول التكتل لحماية مصالحها المشتركة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشار شارل ميشيل، إلى ان الاجتماع سيناقش استمرار تقديم الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا، وبحث أفضل السبل لحماية البنية التحتية الحيوية للمجتمع الأوروبي، والأزمة الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

بدوره، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن «لندن»، عازمة على شراء سفينتين متخصصتين لحماية خطوط الأنابيب والكابلات تحت الماء، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

قالن يبحث مع رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني مسار الحرب

من جانبها، قالت الرئاسة التركية، إن المتحدث الرئاسي، إبراهيم قالن، بحث مع رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني أندريه يرماك، في «إسطنبول» التركية، مسار الحرب «الروسية الأوكرانية» وآخر التطورات.

وأوضحت الرئاسة التركية، في بيان، أن قالن، أشار إلى أن «أنقرة» ترفض انتهاك روسيا للقانون الدولي بقرار ضم 4 مناطق: «دونيتسك» و«لوجانسك» و«خيرسون» و«زابوريجيا» إلى روسيا واوضح المتحدث الرئاسي التركي، أنه ينبغي إعادة بناء أرضية للحوار من أجل إنهاء الحرب«الروسية الأوكرانية» على أساس سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.