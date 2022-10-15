بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق مطروح الساحلي

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث، منذ قليل، في الساحل الشمالي على طريق «الإسكندرية - مطروح» الدولي، أمام إحدى القرى السياحية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى، وإخطار اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث طريق «مطروح - الإسكندرية»، وهم سليم أحمد سليم، 19 سنة، من الشرقية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعبدالعزيز سعد راتب، 27 سنة، من الضبعة بمحافظة مطروح، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وشريف مبروك عتيق، 31 سنة، من الضبعة، مصاب بجرح رضي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ويوسف أحمد الصادق، 23 سنة، من المنصورة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات وسحجات متفرقه في الجسم.

استكمال علاج المصابين

وعقب وصول مصابي حادث طريق مطروح للمستشفى، كثف فريق الانتشار السريع في قسم الاستقبال والطوارئ بـ«العلمين النموذجي» من جهوده لاستكمال علاج المصابين الأربعة، وجار عمل التحاليل الطبية وإجراء الأشعة اللازمة واستكمال علاج المصابين.

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت فور وقوع الحادث سيارة شرطة تأمين الطريق ومباحث الإدارة العامة للمرور إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.