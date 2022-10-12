إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارتين بطريق مطروح الإسكندرية

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيارتين علي طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي، إثر وقوع حادثين الأول في منطقة رأس الحكمة، مما أدى إلى انقلاب سيارة ميكروباص، والثاني سيارة ملاكي في بداية طريق الساحل، وانتقلت شرطة النجدة إلى موقع الحادثين، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين الثلاثة، وجرى نقلهم إلى أقرب مستشفى.

واستقبل مستشفى رأس الحكمة المركزي مصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية أمام قرية رأس الحكمة، وهما محمود عبد الرسول صاوي 62 سنة من قنا مصاب بكسر في الفقرات القطنية الأول وجرح قطعي بفروة الرأس، وجرى تحويله إلى المستشفى الجامعة بالإسكندرية، وجمال سالم أدم 19 سنة من رأس الحكمة، مصاب باشتباه تجمع دموي حول الرئة اليسرى، وكسر بالفقرة الأولى القطنية، وجرى تحويله إلى مستشفى خاص.

انقلاب سيارة بالكيلو 50

كما استقبلت مستشفى الحمام المركزي، اليوم الأربعاء، فارس حمدالله صالح حمودة 12 سنة، إثر وقوع حادث عند علامة الكيلو 50 على طريق الساحلي مطروح الإسكندرية قبل كارتة الحمام في اتجاه إسكندرية، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج.

الشرطة تعاين الحادثين

وانتقلت مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية إلى موقع الحادثين، وجارى الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادثين، والكشف عن ملابساتهما، ورفع تقريرين لجهات التحقيق.