تعرف على حالة الطقس غدا بالمنوفية.. سقوط أمطار بنسبة 40%

تشهد محافظات مصر حالة من الطقس المتغير وانخفاضا في درجات الحرارة خلال هذه الأيام، خصوصا المحافظات الساحلية، ويهتم الكثير من مواطني محافظة المنوفية بمعرفة حالة الطقس غدا بالمنوفية، وذلك للعمل على الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء.

حالة الطقس غدا بالمنوفية

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، فإن حالة الطقس غدا بالمنوفية ستكون أمطارا خفيفة في الصباح، بينما لا يوجد في المساء، وبلغت نسبة هطول الأمطار في المنوفية 40%، بينما تبلغ نسبة هطول الأمطار في محافظات الشمال 70% وهي أمطار خفيفة إلى متوسطة.

استعدادات محافظة المنوفية

وتستعد محافظة المنوفية إلى مواجهة موسم الأمطار في فصل الشتاء من خلال توجيه كل الفروع بتسليك البالوعات مع التأكد من إزالة الشوائب من المواسير، حسبما أعلنته شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعد سماع أخبار التوقع بسقوط أمطار.

إرشادات عامة

وقدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من الإرشادات تتمثل في القيادة بهدوء أثناء الأمطار تجنبا لانزلاق السيارة قبل السفر، وتجنب الأماكن التي بها تجمعات لمياه الأمطار، وتجنب ملامسة أعمدة الإنارة تجنبا للصواعق الكهربية.