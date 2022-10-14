حالة الطقس غدا في كفر الشيخ.. تراجع درجات الحرارة وسقوط أمطار رعدية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا في كفر الشيخ، وتوقعت سقوطا محتملا للأمطار غداً السبت بعدد من محافظات الجمهورية خاصة الساحلية منها ومن بينها محافظة كفر الشيخ التي تطل على مياه البحر المتوسط بطول 118 كيلو متراً.

حالة الطقس غدا في كفر الشيخ

وكانت هيئة المساحة، أعلنت، في بيان، أنه من المحتمل من خلال التقلبات الجوية لـ حالة الطقس غداً في كفر الشيخ، وخاصة فصل الخريف تتوقع سقوط أمطار على سواحل المحافظة ومدنها بنسبة 80% ليوم غداً السبت وهو الأمر الذي سوف يؤثر على حركة الصيد حال هطول الأمطار سواء داخل مياه البحر المتوسط للصيادين العاملين بتلك المهنة، وكذلك داخل المسطح المائي للصيادين العاملين بالمهنة ببحيرة البرلس والتي تُعد أكبر البحيرات بمصر من حيث المساحة.

فوائد لمزارعي القمح والفول

بينما ينتظر الآلاف من المزارعين والتي تقع أراضيهم بساحل المحافظة من مراكز البرلس، ومطوبس، وبلطيم، وسيدي سالم، هطول الأمطار غداً بهدف زراعة محصولي القمح والفول البلدي علي مياه الأمطار بما يعود عليهم بالنفع لما له من إنتاجية عالية حال زراعته علي مياه الأمطار في هذا التوقيت لزراعتها علي عكس ما يزرع علي مياه الغمر وهو ما يعود عليهم بالنفع الكبير.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تقلبات جوية في حالة الطقس غداً في كفر الشيخ، وتراجع درجات الحرارة وسقوط أمطار رعدية على أنحاء متفرقة من الجمهورية.