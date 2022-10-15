ضبط سيارة نقل بداخلها 400 فرش حشيش و5 كيلو أفيون بأسيوط

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع ضباط وحدة مباحث مركز البداري، في ضبط سيارة نقل أثناء سيرها علي طريق «أسيوط - سوهاج» الشرقي، وبداخلها 400 فرش حشيش، و5 كيلو جرامات أفيون مخبأة داخل الأبواب و«طبلية» السيارة.

ورود معلومات لضباط مباحث البداري

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث مركز البداري برئاسة المقدم مصطفي خالد، رئيس المباحث، بضبط سيارة نقل بكمين الزهري دائرة المركز وبداخلها كميات من المخدرات.

مخدرات داخل أبواب و«طبلية» السيارة

وعلى الفور، انتقلت الاجهزة الأمنية برئاسة اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، والعميد هشام أبوالفضل، رئيس فرع الأمن العام، وبتفتيش السيارة التي يقودها «م.د.ح»، سائق، عثر بداخلها على 400 فرش حشيش و5 كيلو جرامات أفيون، داخل ابواب وطبلية السيارة، وبالتحري تبين أن السيارة قادمة من محافظة الإسماعلية وفي طريقها إلى أحد مراكز سوهاج.

وتم إخطار اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، الذي كلف بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة التي بأشرت التحقيقات.