غرس 100 شجرة للدول المشاركة في قمة المناخ بالغابة الشجرية بالأقصر

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، اليوم السبت، بمشاركة الدرّاج المصري علي عبده فعاليات غرس 100 شجرة كإهداء للدول المشاركة في قمة المناخ التي ستعقد في شهر نوفمبر المقبل

ويخوض علي عبده مغامرة «رحلة إلى قمة المناخ»، حيث ينطلق بدراجته الكهربائية لتسجيل رقم عالمي جديد بموسوعة جينس لأطول رحلة بدراجة كهربائية، ويمر خلالها على محافظات الجمهورية المختلفة للترويج والتوعية بآثار التغيرات المناخية وقضايا المياه والبيئة، في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ «COP27».

إهداء شجرة لكل دولة

وشارك المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، واللواء مهندس محمد يحيى، رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر، في غرس شجرة باسم مصر، كما شارك 100 شاب وفتاة من شباب مصر اهداء شجرة لكل دولة من دول العالم بزراعة شتلات الاشجار بالغابة الشجرية، في إطار انخراط الشباب الواعي المثقف ومشاركته في تبني قضايا حماية البيئة والحفاظ على المياه وايجاد بدائل لمكافحة آثار التغيرات المناخية.

محافظ الأقصر: الغابة الشجرية إحدى محطات المغامر المصري

وأكدت محافظة الأقصر، في بيان صحفي، أن الغابة الشجرية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالاقصر بقرية الحبيل بمدينة البياضية في محافظة الأقصر، تعد أحد المحطات الهامة التى يتوقف عندها المغامر المصري، لما لها من أثر إيجابي في الحفاظ على البيئة والتغلب على آثار التغيرات المناخية، والتي تُروي بمياه الصرف الصحي المعالج، في إطار مواكبة توجهات الدولة في تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه وترسيخ ثقافة إعادة استخدام المياه.