«الأرصاد»: اضطراب الطقس سيستمر حتى الـ72 ساعة المقبلة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إننا نشهد استقرارا في الأحوال الجوية، ولكن بتقدم ساعات الليل سنتأثر بوجود منخفض جوي على البحر المتوسط يتزامن مع المنخفض الجوي بطبقات الجو العليا، وينتج عنهما تقلبات واضطرابات جوية.

وأضافت أن الاضطرابات والتقلبات الجوية ستبدأ بالمناطق الغربية للبلاد كمطروح والسلوم، متابعة أنه بدخول ساعات الليل تتقدم الأمطار على العلمين والإسكندرية حتى تصل إلى البحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية.

أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط هي الأكثر تأثرًا بحالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع المذيع هيثم سعودي عبر فضائية «DMC»، أن أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط هي الأكثر تأثرًا بحالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية وسقوط الأمطار متفاوتة الشدة، مضيفة أن فرص الأمطار على تلك المناطق تكون متوسطة ورعدية أحيانًا.

الأمطار ستسقط على مدار الليل حتى صباح الأحد

وأكملت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال ساعات الليل أيضًا تتقدم الأمطار إلى بعض مناطق جنوب الوجه البحري كالغربية والمنوفية، علاوة على بعض مناطق القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن الأمطار ستسقط على مدار الليل حتى صباح الأحد، موضحة أن الاضطراب في الحالة الجوية ستستمر حتى 72 ساعة المقبلة أي حتى مساء يوم الاثنين المقبل.

الأجواء ستكون معتدلة خلال فترات النهار

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون معتدلة خلال فترات النهار، مائلة للبرودة ليلًا لوجود نشاط في حركة الرياح، مما يؤدي إلى اضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، مشيرة إلى أن ارتفاح الأمواج به يتجاوز 2.5 متر.