مصرع وإصابة 4 عمال صعقا بالكهرباء في مطاي بالمنيا.. شهداء لقمة العيش

لقي عاملان اثنان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران، مساء اليوم السبت، صعقا بالكهرباء، أثناء مباشرة عملهم، أمام رافعة مواد بناء «ونش»، في قرية «حلوة» التابعة لمركز مطاي شمال محافظة المنيا، وجاري إجراء التحريات الأمنية اللازمة لمعرفة الظروف والملابسات.

الكهرباء تصعق 4 عمال

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة مطاي، تتضمن مصرع 2 وإصابة 2 آخرين، وجميعهم عمال، وذلك أثناء رفع مواد بناء بـ«الونش» داخل معهد ديني بقرية حلوة في غرب المركز.

العمال كانوا على ونش لرفع مواد بناء

وبانتقال سيارات الإسعاف والحماية المدنية، ورجال الأمن والبحث الجنائي، تبين أنه أثناء تواجد كل من ربيع إبراهيم، 25 عاما، ورجب شعبان، 23 عاما، ومحمد إبراهيم، 25 عاما، ومحمد عبد الجواد، 26 عاما، وجميعهم يقيمون في عزبة ثابت التابعة لمركز مطاي، وكانوا داخل المعهد الديني بقرية حلوة لمباشرة عملهم برفع مواد بناء مستخدمين «ونش»، وأثناء ذلك صعقوا جميعا بالكهرباء، ما أسفر عن مصرع الأول والثاني، وإصابة الثالث والرابع، وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وجاري استكمال التحريات الأمنية حول ظروف وملابسات الواقعة.