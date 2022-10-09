«الحماية المدنية» تخمد حريقا في شقة سكنية بالمطرية دون خسائر

أخمدت الحماية المدنية بالقاهرة حريقًا نشب داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية دون خسائر بشرية، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حريق بشقة سكنية

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة يفيد نشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة المطرية بالقاهرة، وانتقل رجال الشرطة والحماية المدنية الى مكان الحريق، كما تمّ الدفع بـ4 سيارات إطفاء، ومحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة.

فرض «كردون أمني»

كما جرى فرض «كردون أمني» حول العقار الذي شهد الحريق، وبعد دقائق تمكّن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.